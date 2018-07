Projeto de lei aprovado ontem pela Câmara de Sorocaba permite que servidores municipais incluam parceiro ou parceira de união homossexual como dependente para obter benefícios do órgão de previdência do município. O dependente pode ser beneficiário de seguros e pensões em caso de falecimento do titular. O projeto depende da sanção do prefeito Vítor Lippi (PSDB) para se tornar lei.