Projeto de yoga realiza ato pela paz em SP

A partir de sexta-feira, a Cidade de São Paulo será sede de um evento que tem como missão uma árdua tarefa: emanar boas vibrações para o resto do mundo, numa tentativa de diminuir a violência e mostrar os caminhos da paz interior. O projeto Yoga pela Paz será o responsável pela maratona de concentração de pensamentos positivos, que começa amanhã, às 19h, no Clube Pinheiros, e acaba no domingo, no Parque do Ibirapuera, das 10h às 13h. 'O evento não tem fins lucrativos e a nossa meta é reunir milhares de pessoas que estejam na mesma sintonia e tenham a mesma intenção, que é a luta pela paz e por um mundo melhor', afirma Márcia De Luca, idealizadora do projeto e fundadora do Centro Integrado de Yoga, Meditação e Ayurveda (Cyman). Na edição de estréia - realizada no ano passado num único dia -, a atração contou com a presença de cerca de 8 mil pessoas. 'A nossa expectativa é reunir aproximadamente 15 mil simpatizantes com a causa, afinal, ganhamos dois dias de evento e temos personalidades que abraçaram a causa, como a apresentadora Ana Maria Braga', avisa Márcia. Programação Amanhã, o músico norte-americano Krishna Das, que é adepto da yoga, fará um show na cerimônia de abertura do evento, no Clube Pinheiros (3817-9726), a partir das 19h. Neste dia, o professor Hermógenes de Andrade, um dos mestres pioneiros da prática no País, receberá um prêmio dedicado a personalidades que contribuem para o desenvolvimento da yoga. O ingresso para o primeiro dia do projeto custa R$ 60 (inteira) e R$ 20 (meia). Já no dia 18, das 10h às 20h, o Sesc Pinheiros oferecerá ao público a oportunidade de contato com alguns dos mais gabaritados professores de yoga do Brasil, por meio de aulas, meditações e apresentações de dança. Os ingressos para as atividades estão à venda nas bilheterias do Sesc ( 0800-118220) e custam R$ 15 (cada). As apresentações de dança são gratuitas. 'O sábado é o dia mais técnico do Yoga pela Paz, mesmo assim, todos os professores conceberão aulas acessíveis para todas as pessoas, mesmo para as sem experiência. O evento tem a preocupação de quebrar barreiras', explica Fernando Schultz, co-organizador e co-produtor do evento. No domingo, das 10h às 13h, a Praça da Paz do Parque do Ibirapuera será palco para a união de todos aqueles que desejam a não-violência. Durante o evento, as pessoas se unirão para praticar yoga de forma acessível, principalmente para os iniciantes. Para finalizar o projeto, Márcia De Luca conduzirá uma meditação coletiva e, em seguida, ocorrerá apresentações musicais. 'Por meio de uma experiência no final de semana, o público poderá desmistificar o preconceito com a yoga, além de participar de um evento que terá bons ensinamentos e um ambiente gostoso. Queremos que o evento faça, de fato, diferença na vida dos participantes', garante Marco Schultz, organizador do evento, professor de yoga e meditação e coordenador do programa Simplesmente Yoga.