Projeto de lei federal ainda está em análise na Casa Civil

O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, tirou o projeto que proíbe os fumódromos no País de seu repertório. Questionado esta semana sobre o andamento da proposta, enviada para a Casa Civil no início de fevereiro, ele foi econômico: "Está lá, em avaliação." A reação já foi bem diferente. Empolgado com o tema, no passado o ministro fazia defesa enfática da necessidade da adoção dessa medida - incluída até mesmo no Mais Saúde, o PAC de sua pasta. Aos poucos, o assunto foi deixado de lado. No início, o ministro dizia ser preciso aguardar o momento político adequado para enviar o projeto ao Congresso. E esse momento seria quando outros temas polêmicos fossem totalmente resolvidos. "O projeto não anda por razões políticas. Não há nenhum problema técnico, jurídico", assegura a diretora-executiva da Aliança de Controle do Tabagismo, Paula Johns. Diante da lentidão do governo, ativistas resolveram mudar o foco de ação. Agora a meta é convencer municípios e Estados a criar regras próprias para proibir fumódromos. Embalados por exemplos bem-sucedidos como o do Rio, ativistas avaliam que o caminho está livre. "A Justiça tem decidido que tanto Estado quanto município têm competência para tratar do tema", diz Paula. Neste primeiro momento, a atenção dos ativistas será centrada em capitais e municípios mais populosos. "Belo Horizonte, Florianópolis, têm projetos prontos para serem votados", disse a diretora. Outra área de ação eleita pelos ativistas é o Legislativo. Há três projetos sobre o tema, bem semelhantes ao que estão sob análise da Casa Civil. "O importante é garantir a saúde da população, o resultado. Não importa se a medida foi proposta pelo Executivo ou Legislativo." Paula espera que, com a repercussão positiva das ações locais, o governo federal resolva também se apoderar do tema. "O governo já enfrentou questões muito mais polêmicas. A verdade é que este assunto não é prioridade."