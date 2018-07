Projeção de vagas em creches diminui 50%

Projeto previsto para reduzir o déficit de mais de 70 mil vagas nas creches da rede municipal de ensino a partir de 2009, as parcerias público-privadas (PPP) para a construção de 250 novas unidades ainda não têm data para sair do papel. As novas unidades abririam 40 mil vagas, mas ontem o secretário de Educação Alexandre Schneider reduziu a estimativa: falou no compromisso de criar 20 mil vagas, independentemente das PPPs, cujo modelo é questionado pelo Tribunal de Contas do Município.