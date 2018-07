Programe-se: Theatro Municipal e Praça das Artes têm performances e concertos gratuitos em agosto

O Theatro Municipal começou a ser construído em 1903 pelo arquiteto Ramos de Azevedo e pelos italianos Cláudio Rossi e Domiziano Rossi e foi inaugurado em 12 de Setembro de 1911. Hoje, no local, os visitantes podem assistir a espetáculos e participar de visitas guiadas, de terças a domingos. Consulte o site. Endereço: Praça Ramos de Azevedo, s/n. Foto: Felipe Rau/Estadão

O Theatro Municipal de São Paulo e a Praça das Artes recebem durante o mês de agosto uma programação cultural gratuita, com concertos, performances e homenagens. As atividades abertas ao público acontecem como prévia das apresentações pagas dos grupos musicais.

Já a partir desta quarta-feira, 3, acontece o ensaio aberto da Orquestra Experimental de Repertório (OER), no vão livre da Praça das Artes. Os jovens tocam, a partir das 17h, a Abertura 1812, obra orquestral de Tchaikovsky, composta para a abertura da Exposição Universal das Artes, em Moscou, em 1882.

O Quarteto de Cordas da Cidade de São Paulo faz prévia de suas apresentações na quarta-feira, 10, às 18h, na Sala do Conservatório. O ensaio recebe o clarinetista Nailor de Azevedo "Proveta", e os violinistas Edson Alves e Edmilson Capelupi.

No Theatro Municipal, o Coral Paulistano faz concertos gratuitos nas escadarias internas, em 24 de agosto, às 12h. O grupo apresenta Petite Messe Solennelle, do compositor italiano Gioachino Rossini.

Orquestra Experimental de Repertório Foto: Luiz Casimiro/Divulglção

Os alemães Beethoven e Brahms recebem tributo do Quarteto da Cidade, no dia 24, na Sala do Conservatório, na Praça das Artes. Às 18h, eles fazem uma prévia gratuita da apresentação que acontece no dia seguinte, celebrando dois dos maiores nomes da música clássica mundial.

No mundo da dança, a Praça das Artes também é palco de uma performance da Companhia Damas em Trânsito e os Bucaneros, sobre independência e sociabilidade. As apresentações acontecem nos dias 4, 5, 6, 9 e 10, sempre às 20h. Os interessados devem enviar um e-mail para reserva.lugardooutro@gmail.com. As apresentações do projeto "Presença Permeável" também continuam em agosto, com novas performances ocupando o vão livre da Praça das Artes. Na programação, os artistas Maurício Ianês (16 de agosto, das 14h às 16h), Felipe Bittencourt (19 de agosto, às 15h) e Claudia Di (26 de agosto, às 14h).