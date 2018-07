Programa leva três universitários a Israel

Estudantes do primeiro ano da graduação podem concorrer a três vagas para ir a Israel participar do Instituto de Ciências de Verão Internacional, realizado pelo centro israelense Weizman. Os selecionados irão se juntar a outros 67 estudantes do mundo todo no mês de julho para estudar e participar de seminários nas áreas de bioquímica, biologia, química, matemática, ciência da computação e física. Inscrições até o dia 23 de março pelo site www.fisesp.org.br/amigosweizmann.