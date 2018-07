'Lado A, Lado B' debate vaquejadas, tragédia da Samarco e Enem

SÃO PAULO - O reconhecimento da vaquejada como patrimônio cultural do País é um dos temas do Lado A, Lado B desta sexta-feira. A proposta, aprovada pelo plenário do Senado, foi vista como um primeiro passo para reverter a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que tornou o evento ilegal. Segundo o entendimento da corte, a prática causa sofrimento animal.

Os gêmeos também falam sobre a Samarco e o desastre ambiental de Mariana, que completa um ano neste sábado. Eles chamam a atenção para a possibilidade de um novo problema na região da hidrelétrica de Cândonga, com a chegada da lama do desastre. No vídeo, Pedro e Juliano convidam o leitor para assistir 'Vidas na Lama', que foi produzido pela TV Estadão.

Já o Enem, que será realizado para parte dos estudantes neste final de semana, em meio a centenas de escolas ocupadas, é o terceiro tema do programa desta sexta-feira. Confira:

