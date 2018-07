Programa facilita compra de laptops por docentes

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou ontem um programa que facilita a compra de laptops por professores das redes pública e privada. A partir de outubro, computadores portáteis de até R$ 1 mil poderão ser comprados à vista com desconto ou financiados em 24 meses, com taxa média de juros de 2%, pelos profissionais do ensino básico ao universitário. O programa beneficiará, na estimativa do governo, 3,4 milhões de docentes. Estão fora do beneficio professores de cursos de idiomas, pré-vestibulares e de academias de ginástica. No próximo mês, professores de 70 municípios poderão pedir financiamento para a compra dos computadores. Em setembro, os docentes de todas as capitais terão acesso ao programa. Durante solenidade no Palácio do Planalto, o ministro da Educação, Fernando Haddad, observou que boa parte dos professores não têm condições financeiras para comprar um laptop. "Em muitos lugares, o aluno está à frente do professor no acesso a informações", disse. Presente à solenidade, a professora Adriana do Vale Cordeiro, de 37 anos, do Distrito Federal, disse que muitos colegas precisam recorrer a lan houses para participar de cursos a distância promovidos por instituições públicas de ensino.