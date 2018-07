Apesar do recente anúncio de um pacote oficial de gratificações, boa parte dos professores da rede pública estadual de São Paulo deixará seus alunos sem aula hoje. Um protesto será realizado na Praça da Sé às 13 horas para reivindicar reajuste salarial que elevaria o piso no Estado para R$ 1.688,35 e a limitação de, no máximo, 35 alunos por sala de aula.