Professores do PR querem jornada de 40 horas/semana

A maioria das escolas públicas estaduais do Paraná permaneceu com as portas fechadas durante o dia de ontem, para uma manifestação dos professores, que foi maior em Curitiba. De acordo com o sindicato da categoria, cerca de 3 mil pessoas, vindas de várias regiões, compareceram a uma passeata que saiu do centro da cidade em direção ao Centro Cívico, onde as lideranças se reuniram com secretários estaduais. Os professores receberam a garantia do governo de que não terão o dia descontado. Em vários municípios do interior do Estado também houve manifestações, com os professores saindo às ruas. No fim da tarde, a Secretaria de Estado da Educação ainda fazia um levantamento para saber quantas escolas permaneceram fechadas. Os professores estabeleceram 30 de agosto como dia tradicional de suas manifestações, desde que, em 1988, um protesto dos docentes, que estavam em greve, foi reprimido com violência em frente ao Palácio Iguaçu, sede do governo paranaense. Ontem, eles apresentaram uma pauta de reivindicações ao governo, em que pedem, entre outros itens, carga horária de 40 horas, plano de carreira, aposentadoria especial para diretores e pedagogos e implementação de reposição salarial. A resposta do governo foi de que todos os pontos da pauta já estão em discussão. Uma nova reunião foi marcada para quarta-feira.