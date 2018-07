Professor da USP critica falta de perspectivas

Para Nilson Machado, professor da Faculdade de Educação da USP, o grande problema do ensino médio não é a falta de dinheiro, mas de perspectiva. "Precisamos de um ensino mais humanista, voltado para a formação pessoal, e essas propostas vão no sentido oposto", diz. "A idéia de um ensino mais prático é sedutora. Pode ser bom para o mercado de trabalho, mas acaba com o pensamento, com a cultura." Machado afirma ainda que a falta de uma "sentido de finalidade" no ensino médio é um problema enfrentado em diversos países e que não será resolvido com o "discurso de custo por aluno".