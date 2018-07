Professor ajuda no resultado positivo

Com um histórico de alta aprovação nos exames regionais da OAB, a Universidade de Brasília (UnB) atribui o desempenho de seus estudantes a um processo seletivo eficiente, à ênfase nas disciplinas humanistas e ao incentivo no protagonismo do estudante. "Temos um curso diferenciado e que já recebeu críticas por isso. Damos uma ênfase grande na base filosófica e no desenvolvimento de habilidades, para que os alunos busquem seu conhecimento", afirma a diretora da Faculdade de Direito da UnB, Ana Frasão.

O curso atualmente recebe 120 calouros por ano e estuda uma forma de ampliação sem perder a qualidade.

Segunda colocada no ranking geral, a Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia (UFBA) acredita que seus trunfos estão na qualificação dos professores, na cobrança baseada em metas e na criatividade na abordagem dos assuntos relativos à profissão.

Segundo o diretor da faculdade, Celso Luiz Braga de Castro, a instituição promove um vestibular rigoroso e oferece atividades para os alunos ampliarem o contato com o meio profissional, com serviço de apoio jurídico à população carente e convênio com o Ministério Público.

"Criamos um Observatório de Cursos Jurídicos, no qual os estudantes acompanham o que está sendo debatido no mundo sobre o ensino e a prática do Direito, e estamos montando uma parceria com o pessoal de Estatística, para conhecermos como funcionam as leis na prática, se elas ?pegaram? ou não e o porquê disso."

No caso da terceira colocada, a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), os pontos fortes são o corpo docente, composto por professores com doutorado, e a qualificação dos alunos, segundo a coordenadora do curso, Josiane Rose Petry Veronese. "Nossos professores não têm uma vivência prática, porém são excelentes pesquisadores", diz. Ela explica que a preocupação curricular está fundamentada na formação geral e que a entidade mantém o currículo atualizado com as necessidades e exigências de mercado.