Produtor musical gaúcho conta que descobriu problema após ouvir chiados

O produtor musical gaúcho Lourenço Schmidt estranhou quando surgiu um zumbido persistente nos seus ouvidos. O ruído era especialmente incômodo quando deitava na cama. Resolveu procurar um médico. Encaminhado a um fonoaudiólogo, realizou alguns testes e descobriu que já começava a sofrer uma leve perda de audição no ouvido esquerdo. "Justamente nas freqüências agudas e médias, na região do som da guitarra e da fala", diz Schmidt. Tinha uma banda e adorava reunir-se com ela para ensaiar no estúdio, em Porto Alegre (RS). Às vezes, deixava o amplificador da guitarra no máximo volume, próximo ao seu ouvido esquerdo. Justamente o lado que mais sofreu com a intensidade do som. Mas os excessos começaram antes. Quando tinha 14 ou 15 anos, ele ia para o colégio com "o fone de ouvido no máximo volume". "Não fazia idéia do problema que isso iria me trazer depois", afirma Schmidt. Felizmente, a perda auditiva foi pequena e ele não precisou afastar-se do trabalho. Continua desempenhando normalmente suas atividades como músico e produtor. Até hoje, não se livrou do chiado, mas sabe que ele foi providencial: serviu como alerta. "Conheço músicos que abusaram tanto que hoje só conseguem atender telefone de um lado." Ele diz gostar muito de música alta, mas quando lembra que as perdas são irreversíveis está disposto a qualquer sacrifício. HÁBITOS Há sete anos, Schmidt adotou hábitos exigentes para preservar sua saúde auditiva. Só vai a baladas com música alta quando está com protetores auriculares. Aboliu a utilização de fones de ouvido fora do estúdio. Nos ensaios musicais, costuma utilizar protetores especiais, importados, que diminuem a intensidade do som sem distorcê-lo. No trabalho costuma ouvir o som em um volume que ofereça nitidez, mas sem agredir o ouvido. Para Schmidt, a maioria dos músicos é negligente nos cuidados que a audição exige. Ele lembra do medo que sentiu quando pensou que poderia ter problemas mais sérios com a audição. Agora, afirma ter aprendido a ler os "sinais do seu corpo". Ele explica que, quando trabalha mais de 14 horas na frente dos monitores, mixando peças publicitárias, ou no estúdio, o zumbido aumenta. Às vezes, surge também um ruído semelhante a um apito alto que some progressivamente. "É sinal de que preciso parar para descansar. O melhor remédio é uma boa noite de sono e, no dia seguinte, estou renovado", afirma o músico, que atualmente mora em São Paulo. Já realizou dois exames desde o surgimento do chiado e pôde constatar que não houve mais perdas auditivas. A prevenção tem sido eficaz.