Procura pode ser motivada por questões de saúde

O empresário José Ricardo Andrade Fischer, que criou o site Filhos Adotivos do Brasil, costuma dizer que 90% das buscas por parentes são motivadas por "razões do coração" e 10% por assuntos de saúde. É esse o caso da família do pequeno Luiz Flávio, de 1 ano e 10 meses, que sofre de leucemia e precisa de um doador de medula óssea compatível. Ele foi abandonado ainda com cordão umbilical numa rua do bairro Pituba, em Salvador (BA). Com 18 dias, chegou ao Lar Irmã Benedita Camurugi. Há seis meses, os médicos diagnosticaram a doença. Luiz Flávio já passou por três sessões de quimioterapia e tem respondido bem ao tratamento, mas ainda precisa de um transplante. Teve início, então, a busca dos pais adotivos - Leossandra Menezes, de 26 anos, e Marcos Camurugi Menezes, filho da proprietária do orfanato - pela família biológica do menino. Hoje, um carro com alto-falante vai percorrer as ruas de Pituba, com um apelo para que a mãe biológica de Luiz Flávio se apresente ou alguém dê notícias de seu paradeiro.