Processo foi denunciado à Anistia Internacional

Há três meses, após notícias sobre o indiciamento de centenas de mulheres por suspeita de aborto terem ganhado maior repercussão, um grupo de advogadas pertencente a organizações de saúde e de direito das mulheres foi até Campo Grande para acompanhar de perto os procedimentos da Justiça local. O que viram resultou em um relatório sobre o caso, que foi enviado à ONG Anistia Internacional. Um dos principais problemas apontados foi o desrespeito dos prontuários médicos, apreendidos sem um pedido especial e depois expostos à consulta pública por cerca de sete dias úteis. "Tecnicamente, o prontuário médico é um documento sigiloso, tanto quanto os documentos encontrados nos escritórios de advocacia, tanto quanto as contas bancárias de cada pessoa", explica Samantha Buglione, professora de Direito da Universidade do Vale do Itajaí e membro do movimento Jornadas pelo Aborto Legal e Seguro. "A única diferença é que como há um julgamento moral sobre as mulheres nesse caso, esse sigilo foi totalmente desrespeitado e colocado à disposição dos curiosos, inclusive homens que iam até lá ver o nome das mulheres suspeitas", afirma. A ministra Nilcéa Freire, da Secretaria Especial de Políticas para Mulheres, afirmou, em artigo divulgado à imprensa, que "Está em curso, em Mato Grosso do Sul, um episódio assustador e de imensa fúria persecutória contra os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, no Brasil". Para Dulce Xavier, das Católicas pelo Direito de Decidir, "a Justiça está tentando resolver uma questão de saúde pública culpando as mulheres".