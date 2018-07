Problema atinge no mínimo 21,6% dos brasileiros

Os índices vêm melhorando ao longo dos anos, mas o Brasil ainda está longe de ter um cenário razoável para acabar com o analfabetismo funcional. Hoje 21,6% da população acima de 15 anos é considerada analfabeta funcional. São 29,9 milhões de brasileiros com menos de quatro anos de estudo. "É um índice alto para o país que nós queremos ser. Ele explica quanto tempo o Brasil demorou para dar valor real à educação", afirma André Lázaro, secretário de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade do Ministério da Educação (MEC). A situação ainda pode ser pior. Como o critério do IBGE para classificar o analfabeto funcional é o tempo de estudo, não significa que pessoas que tenham ficado na escola mais tempo tenham realmente aprendido a dominar a escrita e as operações mais simples da matemática. "Esse índice aponta um desafio para o País. E sabemos que é desse patamar para pior. Talvez esse número de 21,6% subestime o problema", acredita Lázaro, que vai participar da primeira palestra do 1.º Encontro Internacional de Arte e Analfabetismo Funcional, hoje, no Rio. Para o secretário, é preciso que o MEC amplie a oferta de cursos para jovens e adultos. "Assim conseguiremos dar melhores oportunidades a essa população. Já demos passos importantes, como a criação do sistema público de financiamento para educação de jovens e adultos. Mas temos de avançar mais." Nessa empreitada, a economista Beatriz Azeredo, ex-superintendente do BNDES e especialista em políticas públicas, defende a participação das organizações não-governamentais. "A questão hoje no Brasil é como manter a criança na escola e conseguir que ela tenha um bom aprendizado", afirma Beatriz, que também dirige o Instituto Desiderata, financiador de projetos na área de saúde e educação. "As ONGs conseguem tirar jovens de situações de risco, como em favelas, por meio da arte. Mas enquanto elas não ajudarem a mexer também na escola, que cuida de um universo de meninos muito maior, a gente nunca vai sair do lugar."