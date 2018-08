Príncipe Harry é nomeado duque de Sussex e Meghan será duquesa

Na manhã deste sábado, como já era especulado por algumas fontes britânicas, o príncipe Harry recebeu de sua avó, a rainha Elizabeth II, o título de duque de Sussex. Com a nomeação do futuro marido, a norte-americana Meghan Markle se tornará duquesa de Sussex após o casamento real, que acontecerá às 12h do horário local (8h horário de Brasília).

De acordo com a CNN, Meghan será a primeira mulher a ter o título de duquesa de Sussex, pois antes da nomeação do príncipe Harry houve apenas um duque de Sussex, o príncipe Augusto Frederico (1773-1843) que, embora tenha se casado duas vezes, não teve os casamentos reconhecidos pelo seu pai, George III, e o título de duquesa nunca foi concedido a nenhuma mulher.

Segundo o comunicado do Palácio de Buckingham, Harry ainda foi nomeado conde de Dumbarton e barão de Kilkeel, recebendo respectivamente um título nobre da Inglaterra, um da Escócia e um da Irlanda do Norte, como manda a tradição.

Apesar de se casar com o príncipe Harry, Meghan não será nomeada princesa porque não pertence à linhagem da família real. O mesmo aconteceu com Kate Middleton, quando ela se casou com o príncipe William em 2011. Na época, William foi nomeado pela rainha Elizabeth II duque de Cambrige e Kate se tornou duquesa de Cambridge.

Casamento real

A cerimônia oficial do casamento real acontecerá a partir das 8h no horário de Brasília, na capela St. George, em Windsor. São esperados 600 convidados.

Transmissão do casamento real

Alguns canais e emissoras irão transmitir ao vivo toda a cerimônia do casamento real. Saiba onde você pode assistir ao casamento real.

