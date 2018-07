Primeiro transplante de rosto vira tema de livro

A francesa que se submeteu ao primeiro transplante facial do mundo reaprendeu a comer e falar, mas ainda não superou o maior desafio: beijar. Isabelle Dinoire, que perdeu a boca e o nariz ao ser mordida por um cão, descreve a vida com o rosto de outra mulher no livro Le Baiser d''''Isabelle (O beijo de Isabelle), lançado quinta-feira passada na França. Ela relata à filósofa Noelle Châtelet como é esquisito sentir o interior da boca de uma estranha, por exemplo. Lembra também que, ao observar um fio de cabelo que nascera ao acaso em seu queixo, descobriu que a doadora era morena. Embora os médicos afirmem não ter certeza de que Isabelle um dia poderá voltar a beijar, ela diz que está ''''decidida a reaprender''''. Isabelle, de 40 anos, divorciada e com dois filhos, explica as circunstâncias que a levaram a perder metade do rosto. Depois de uma semana ruim, a costureira tomou uma dose alta de soníferos ''''para esquecer'''' seus problemas. Ela acordou no sofá, tentou acender um cigarro e então notou o sangue e a presença de sua cadela ao lado. Olhando no espelho, Isabelle descobriu os terríveis ferimentos. LEMBRANÇA DA MORTE Durante meses, Isabelle teve ''''o rosto de um monstro''''. Simplesmente não havia boca e os dentes e gengivas estavam expostos, numa ''''lembrança da morte''''. A maior parte do nariz fora perdida. Mas Isabelle diz que ''''não teve ódio'''' de sua labrador mestiça Tanya - que, segundo ela, tentara apenas salvá-la. Depois de uma tensa espera por uma doadora e da longa operação de transplante em novembro de 2005, Isabelle ficou imediatamente satisfeita com o nariz, boca e queixo novos. ASSÉDIO DA IMPRENSA Ela também descreve a irritação com os jornalistas da imprensa sensacionalista britânica, que a perseguiram depois da operação e encontraram a família da doadora. Um dia, um funcionário do hospital ficou surpreso ao vê-la no leito cercada de maços de euros e profundamente perturbada. Ela murmurou: ''''Um jornalista...'''' O dinheiro acabou sendo devolvido. Foi justamente pela imprensa britânica que Isabelle descobriu a causa da morte de sua doadora - suicídio. Ela diz se identificar com sua ''''irmã gêmea'''' por causa da vontade de se matar. ''''Era alguém que queria morrer, como eu. É estranho saber que ela me salvou'''', conta Isabelle.