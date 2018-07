Primeiro dia de seleção da Unesp tem exame trabalhoso, avaliam professores

A primeira prova do vestibular de meio de ano da Universidade Estadual Paulista (Unesp) foi difícil e trabalhosa, segundo o professor Edson Futema, que dá aulas de biologia e coordena o Cursinho da Poli. "A Unesp exigiu domínio de conteúdo dos alunos", avalia. Segundo Futema, a prova não seguiu o modelo interdisciplinar dos vestibulares da USP e da Unicamp. "Pensando em alunos de escola pública, a prova foi bem difícil", avalia. O índice de abstenção foi de 6,1% - dos 7.939 inscritos, 486 não compareceram. A prova de conhecimentos gerais foi idêntica para todos os candidatos e tinha 84 questões objetivas de múltipla escolha. Segundo Futema, biologia e química foram as disciplinas com maior grau de dificuldade. O professor avaliou matemática como "fácil" e disse que as questões de geografia e história foram as que mais exigiram conhecimentos de atualidades. "O aluno precisaria estar bem atualizado em geopolítica", disse Futema. O vestibular da Unesp é dividido em três dias. Hoje será aplicada a prova de conhecimentos específicos - são 25 questões discursivas que variam conforme a área escolhida pelo candidato. Amanhã será aplicada a prova de língua portuguesa e redação. Para o cálculo da nota final, as provas de hoje e amanhã têm peso maior do que a realizada ontem. O candidato que não comparecer a qualquer um dos três dias está automaticamente desclassificado. O resultado dos exames será divulgado no dia 22 de julho. A matrícula deverá ser feita no dia 27. Essa foi a última vez em que o vestibular da Unesp foi realizado em fase única. No próximo semestre, as provas serão aplicadas em duas fases e as questões não serão mais divididas por disciplina. Elas serão agrupadas em três grupos de conhecimento, nos moldes do Exame Nacional do Ensino Médio.