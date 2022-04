Primavera Sound: Line-up da edição em São Paulo será divulgado no dia 27 de abril

O The Cure fez um show de mais de 3 horas no @Primavera_Sound que contou com 36 músicas, incluindo 'Just One Kiss', de 1982, que eles tocaram pela primeira vez ao vivo

E não podemos esquecer dos bis com 'Lovecats', 'Close To Me' e 'Boys Don't Cry' #MemóriasPrimavera pic.twitter.com/j2RNKO1Bjl