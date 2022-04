Primavera Sound anuncia line-up completo; confira as atrações

Primavera Sound abre venda de ingressos para público geral nesta quarta-feira, 27. Foto: Instagram/@primaverasound.saopaulo

O Primavera Sound acaba de anunciar as atrações da primeira edição do festival no Brasil e abrir as vendas dos ingressos para o público geral. A primeira edição do evento no Brasil será realizada na cidade de São Paulo, entre os dias 31 de outubro e 6 de novembro; os shows principais ocorrem no Distrito Anhembi.

Na semana passada, o festival divulgou os preços dos ingressos, que variam de R$ 410 a R$ 1.720. As grandes atrações se apresentam em 5 e 6 de novembro e o público pode optar por somente um ou dois dias de evento, com a opção 'passaporte'.

Além do evento no Distrito Anhembi, a organização vai promover shows em diferentes lugares da capital paulista com o "Primavera na Cidade", a partir de 31 de outubro.

No dia 5, os headliners do festival serão Arctic Monkeys, Björk, Beach House, Gal Costa, Interpol e Mitski. Entre as outras atrações do dia estão: Boy Harsher, Helado Negro, José Gonzales, L7NNON, Seth Troxler, Sevdaliza, Shygirl, Amaia, Badsista, Beak>, Carolina Durante, Cashu b2b Isabella, Giovani Cidreira, John Talabot b2b Nicolas Lutz, Jonathan Ferr, Josyara, Los Planetas, Luccas Carlos, Sangre Nueva, Santiago Motorizado, Shellac, Tasha & Tracie, Tim Bernardes, e Valesuchi.

Já no dia 6, Travis Scott, Lorde, Arca, Charli XCX, Phoebe Bridgers e Father Jon Misty serão os headliners. Além deles, o dia conta com Bad Gyal, Caroline Polachek, Chai, Hermeto Pascoal, Japanese Breakfast, Jessie Ware, Joy Orbison, JPEGMafia, MC Dricka, Raveena, Amaro Freitas, ANZ, Don L, Föllakzoid, Gop Tun, Jovem Dionísio, Julia Mestre, Maglore, Medulla, Selvagem, Señor Cononut and his orchestra, Tayhana, Terno Rei, Uniqu3, Viagra Boys e VTSS b2b LSDXOXO.

Entre as atrações nacionais também estão Liniker, Cynthia Luz, L7nnon, Céu, Ratos de Porão e outros.

Confira o anúncio do line-up completo:

Serviço

Data: 05 e 06 de Novembro de 2022

Local: Distrito Anhembi

Endereço: Av. Olavo Fontoura, 1209 - Santana - São Paulo/SP

Venda de ingressos on-line: Site oficial

Horário: Em Breve

Abertura dos portões: Em Breve

Classificação etária: 16 anos. Permitida a entrada de menores de 5 a 15 anos somente acompanhados de responsável legal. Menores de 5 anos não terão acesso ao evento.