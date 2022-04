Primavera Sound anuncia data de venda e preço dos ingressos; confira

Primavera Sound vai acontecer entre os dias 5 e 6 de novembro, no Distrito Anhembi, em São Paulo. Foto: Instagram/@primaverasound

O Primavera Sound, festival que chega em São Paulo em novembro, anunciou que a venda de ingressos terá início nos dias 26 e 27 de abril. A primeira data, batizada de "Early Bird", será exclusiva para quem estiver inscrito no site do evento até o próximo domingo, 24.

A liberação dos ingressos acontece a partir das 12h e terá somente o modelo "Passaporte", que dá acesso aos dois dias de festival. Os preços neste dia variam entre R$600 e R$1.200, com restrição de dois ingressos por CPF.

No dia 27, a venda será disponilizada para o público geral simultâneamente à divulgação do line-up, com ingressos que dão acesso a somente um ou aos dois dias de festival. Os preços serão dividos em três lotes, podendo variar entre R$410 e R$1.720.

Em ambas as datas, os ingressos poderão ser adquiridos através do site Eventim e da bilheteria oficial, que fica no Estádio do Morumbi, na zona sul de São Paulo.

O Primavera Sound São Paulo acontece entre os dias 5 e 6 de novembro no Distrito Anhembi, mas a organização também contará com shows em três espaços diferentes da cidade a partir de 31 de outubro. As apresentações poderão ser vistas por aqueles que adquirirem o ingresso do tipo "Passaporte", que dá acesso ao festival completo.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais