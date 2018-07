Presidente dá conselhos sobre saúde no Recife

Para o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, o presidente Lula deu ontem uma "aula de saúde pública" ao lançar, ontem à noite, o Programa Saúde na Escola (PSE), na Escola Estadual São Francisco, na favela Sete de Maio, no Recife. "Levante o bumbum do sofá. Faça algo, ande, corra", discursou o presidente. Ele citou a si mesmo como "exemplo vivo" da eficiência da caminhada. "Ando eu e dona Marisa e, quando estou com preguiça, ela diz ?vai andar?, e, mesmo quase dormindo, eu vou.'' A Escola São Francisco funcionará como piloto do programa, que inicialmente deverá atingir 2 milhões de alunos em 690 escolas brasileiras, devendo beneficiar 26 milhões até 2011. Serão investidos R$ 844 milhões no PSE. COMBATE AO FUMO EM SP Objetivo: O governo paulista encaminhou à Assembléia Legislativa, no fim do mês passado, projeto que proíbe cigarro, cigarrilha, charuto e cachimbos em todos os estabelecimentos do Estado, inclusive bares, restaurantes e casas noturnas. A proposta prevê também a eliminação dos fumódromos em empresas Punições: A multa para quem descumprir a lei, pelo projeto, varia de R$ 148,88 a R$ 3,2 milhões ESCLARECIMENTO Diferentemente do publicado em 29/8 e 2/9, o governador José Serra não disse que o alvo da lei antifumo em locais fechados são os "empresários". Ele disse: "O empresário omisso é que vai ser punido"