Presentes: mãe é tudo igual?

Dizem por aí que mãe é tudo igual e que a única coisa que muda entre elas é o endereço. Nós discordamos, pelo menos na hora de escolher o presente delas. Por mais que a mamma insista em dizer "não quero nada, só um beijo e um abraço estão de bom tamanho" (e ela com certeza vai falar algo do tipo), capriche. Não é muito triste quando a gente dá um presente para a nossa mãe, ela abre o embrulho, dá aquela olhada de canto, e solta um "obrigada" bem forçado? Veja também: Teste seus conhecimentos sobre a sua mãe Lembre-se de que, segundo a sabedoria popular, toda vez que se presenteia alguém com uma coisa escolhida às pressas, um dia o tal presente volta para as suas mãos. Portanto, jamais dê algo que você considera "meia boca". Tem mãe que é prática e odeia ganhar aqueles estojos de maquiagem super elaborados, com diversos andares de batons, blushes e sombras. Por outro lado, uma mãe vaidosa ficaria eternamente agradecida com o presente e você teria a certeza de que ela o usaria. Sabe aquele tipo de mãe que adora ficar na cozinha, é fã da Palmirinha e da Hebe e adora assistir a uma novela? Pois é, também não considere presenteá-la com uma chapinha. Mimos para a casa e chinelinhos confortáveis farão mais a cabeça da fofa nesta data. Se a sua mãe pensa em trabalho o dia inteiro, dê um presente que irá deixá-la com cara de mulher de negócios, como um sapato para ela desfilar pelo escritório ou um relógio clássico. Mas, se a sua mãe adora meditar, tente pensar como ela: roupas confortáveis, velas e cosméticos com aromas exóticos seriam bons presentes para ela. Para que você descubra, de uma maneira divertida, quais as características marcantes de sua mãe, elaboramos um teste. E, a partir dos resultados, sugerimos presentes para cada categoria. Não tem como errar!