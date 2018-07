Prepare-se: vem aí um inverno de pernas de fora e botinhas

Trinta e oito desfiles depois... a gente fica beeeeeeeem cansado, mas, nem vem...Para quem se dedica a cobrir moda, o SPFW é o Grande Prêmio Brasil, digamos assim. O evento é uma excelente vitrine do que vai ser moda na próxima temporada, e já dá para ter uma boa idéia dos itens que vão fazer o inverno nas ruas. Primeira coisa: prepare as pernas. Na maioria arrasadora das coleções, os micro vestidos predominaram, ao lado de microssaias e microshorts. Para não morrer de frio, meias-calças grossas ou leggings vão ser imprescindíveis. Nos pés, as botinhas de cano curto, numa combinação que pode ser explosiva para as baixinhas brasileiras. Falta perna para fatiar a silhueta desse jeito, mas como o que importa é andar na moda, pode apostar que a mulherada não vai ligar muito pra isso não. Mas, pensando bem, qualquer coisa é melhor do que aquelas botas de plataforma que andaram circulando em todos os pés (um horror estético). As grifes que participam do evento revistaram os anos 80 (mais do que investir no futurismo retrô dos anos 60), e trouxeram de lá alguns ícones, como os shapes largos em cima, e justinhos embaixo. Como definiu a Ellus, cocooning e skinny. Também os camisões retornaram, agora um pouco mais acinturados. A cintura, aliás, também ficou bem mais marcada, uma briga boa para se comprar com a consumidora, que está muito habituada às roupas de cós baixo. Polainas (até elas), também apareceram. O acessório fará parte da montagem dos looks, ao lado das maximochilas, das maxibolsas. A influência dos looks de esporte surge forte na estação. As parkas, tipo de casaco mais longo com fios ajustáveis na barra e nos punhos, serviu de base para a construção de agasalhos, vestidos, saias e blusões. Estamparia digital com criatividade foi o mote de vários desfiles, mas nenhuma superou o look da Maria Bonita, que desenhou tricô manual sobre lã. Um luxo e uma ótima sacada para o frio sem gelo do Brasil. Entre os tecidos, o vinil parece que esteve em alguma boa liquidação. Foi, sem dúvida, a estrela da temporada, chegando a sua versão mais abusada na coleção de Alexandre Herchcovitch, que usou sacos de lixo pretos para fazer roupa. Estamira (a personagem do documentário de Marcos Prado) iria adorar...