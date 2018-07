Prepare-se

Horários: Prova começa às 13 horas, mas candidatos devem chegar com uma hora de antecedência. Portões abrem às 12h30 Prova: 90 questões de português, matemática, história, física, geografia, química, biologia e inglês, sendo 10% questões interdisciplinares Inclusp: Estudantes de escolas públicas ganham 3% de bônus na nota da primeira e da segunda fase Vagas: 10.552 na Fuvest, sendo 10.302 na USP, 100 na Santa Casa e 150 no Academia de Polícia Militar do Barro Branco Inscritos: 140.999 candidatos farão a prova hoje; 88 mil da capital e o restante, no interior Aprovados: A lista da primeira fase sai em 14 de dezembro