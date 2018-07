Prêmio vai eleger o ''educador do ano''

Até o dia 13 de julho, educadores de todo o Brasil poderão concorrer ao Prêmio Educador Nota 10, com projetos que já estejam em andamento e que mostrem maneiras inovadoras, simples e eficientes de praticar o ensino. O prêmio elege as melhores experiências de ensino, desenvolvidas por professores de escolas públicas e privadas, voltadas para a educação infantil e para o ensino fundamental. Os dez premiados concorrerão ao título de educador do ano. O regulamento está disponível no sites da Revista Nova Escola (www.novaescola.org.br) e no da Fundação Victor Civita (www.fvc.org.br).