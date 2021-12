'Prêmio Multishow' revela vencedores em meio a homenagens para Paulo Gustavo e Marília Mendonça

Juliette, Xuxa, Tata Werneck e Iza estarão no Prêmio Multishow 2021. Foto: Divulgação/Multishow Foto: Multishow

A 28º edição do Prêmio Multishow, realizada na noite desta quarta-feira, 8, foi marcada por emoção e homenagens a Marília Mendonça, Cássia Eller e Paulo Gustavo. Comandado por Tatá Werneck e Iza, o evento coroou a estreante Marina Sena como a maior vencedora, levando três troféus para casa.

A artista conquistou as categorias Capa do Ano, Revelação do Ano e Experimente. A dupla Israel & Rodolffo e Anitta saíram com duas vitórias. Os sertanejos foram premiados como Dupla do Ano e Hit do Ano. Já a funkeira superou os concorrentes em Música do Ano e Clipe TVZ do Ano, ambas com a canção Girl From Rio. A carioca não marcou presença na premiação por conta de compromissos nos Estados Unidos, mas, em vídeo, agradeceu pelas conquistas.

Além da tradicional entrega de prêmios, o evento ainda contou performances de diversos artistas, como IZA; Duda Beat; Luísa Sonza, Ivete Sangalo com Carlinhos Brown; Marina Sena; Ferrugem, Xande de Pilares; Emicida; e Dennis DJ. O show de abertura foi realizado pela apresentadora Xuxa, que participou pela primeira vez do evento. A Rainha dos Baixinhos cantou os sucessos Arco-Íris e Lua de Cristal, esta última em parceria com a baiana Majur. Campeã do Big Brother Brasil 21, Juliette Freire também fez sua estreia na cerimônia ao som do seu single Vixi Que Gostoso.

Homenagens

Um dos principais nomes do canal, o humorista Paulo Gustavo foi lembrado com depoimentos ao longo da noite. Morto em maio por complicações decorrentes da covid-19, o artista comandou a cerimônia do Prêmio Multishow por seis anos.

As atrizes Cacau Protásio, Catarina Abdalla, Samantha Schmutz, Marcus Majella e Tatá Werneck falaram sobre a vida e arte do artista. Em seguida, Iza e a jovem Mariah Nala - que foi divulgada por Paulo pouco antes de sua morte - cantaram Gostava Tanto de Você, sucesso de Tim Maia. Por fim, o marido do humorista, o médico Thales Bretas, fez um discurso sobre a trajetória do parceiro e o impacto que causou no Brasil. Confira:

PAULO GUSTAVO MERECE TODAS AS HOMENAGENS! Thales Bretas se emocionou ao falar do marido no palco do #PrêmioMultishow pic.twitter.com/1ewLHyb1oU — Multishow (@multishow) December 9, 2021

Em outro momento, a cantora Marília Mendonça, que venceu como Cantora do Ano, foi homenageada por dona Ruth, mãe da sertaneja, e Murilo Huff, ex-companheiro e pai do filho dela. Eles subiram ao palco para receber o troféu. A votação para a categoria foi encerrada após sua morte no dia 5 de novembro deste ano.

Concorrentes na disputa, Ivete, IZA e Luísa Sonza cantaram trechos acústicos de Como Faz Com Ela, De Quem É A Culpa?, Eu Sei de Quer e Todo Mundo Vai Sofrer, sucessos da sertaneja.

A morte de Cássia Eller completará 20 anos no dia 29 de dezembro de 2021. Por isto, Nando Reis e Lan Lanh, parceiros da cantora, apresentaram a música Mãe, com o filho da artista, Chico Chico. A faixa é uma composição do herdeiro dedicada à artista. Em seguida, os dois veteranos fizeram um medley de All Star e Segundo Sol, sucessos na voz de Cássia.

Confira a lista completa dos ganhadores da noite:

Cantor do Ano

Dilsinho

Emicida

Ferrugem

Gusttavo Lima

Luan Santana

Cantora do Ano

Anitta

Ivete Sangalo

IZA

Luísa Sonza

Marília Mendonça

Música do Ano

Batom de Cereja - Israel & Rodolffo

Girl From Rio - Anitta

Morena - Luan Santana

Calma - Marisa Monte

Gueto - IZA

Hit do Ano

Batom de Cereja - Israel & Rodolffo

Baby Me Atende - Matheus Fernandes e Dilsinho

Deixa de Onda - Dennis, Ludmilla e Xamã

Meu Pedaço de Pecado - João Gomes

Tipo Gin - Kevin, O Chris

Grupo do Ano

Gilsons

Grupo Menos É Mais

Lagum

Os Barões da Pisadinha

Sorriso Maroto

Dupla do Ano

Anavitória

Henrique & Juliano

Israel & Rodolffo

Jorge e Mateus

Zé Neto e Cristiano

Experimente

João Gomes

L7nnon

Marina Sena

Matheus Fernandes

Zé Vaqueiro

Performance do Ano

Anitta

Gusttavo Lima

Ivete Sangalo

Luísa Sonza

Pabllo Vittar

Clipe TVZ do Ano

Luan Santana - Morena

Anitta - Girl From Rio

Pedro Sampaio feat Luísa Sonza - Atenção

Ludmilla - Rainha da Favela

Luísa Sonza, Pabllo Vittar, Anitta - Modo Turbo

Categorias Superjúri:

Revelação do Ano

Jadsa

João Gomes

Marina Sena

Canção do Ano

Crash - Juçara Marçal

Me Toca - Marina Sena

Sonho da Lay - Tuyo part. Luccas Carlos

Álbum do Ano

De primeira - Marina Sena

Delta Estácio Blues - Juçara Marçal

Olho de Vidro - Jadsa