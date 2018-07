Prêmio Estado reúne melhores trabalhos publicados em 2008

Foram anunciados ontem os vencedores do 8º Prêmio Estado, que anualmente destaca os melhores trabalhos publicados pelo jornal O Estado de S. Paulo. A novidade nesta edição foi o 1º Prêmio Estadão.com, voltado ao material produzido para a internet. Vinte e quatro jornalistas foram premiados em 8 categorias no jornal impresso - reportagem, reportagem especial, edição, fotografia, diagramação, infografia, ilustração e serviços. Bruno Paes Manso ficou com o primeiro lugar em reportagem especial pelo trabalho "Sobrevivemos", publicado na revista Megacidades, que mostrou, com relatos de vítimas, testemunhas e ex-bandidos como a violência foi reduzida na periferia. Sônia Filgueiras foi a vencedora na categoria reportagem, por revelar o recorde de gastos com cartões corporativos na gestão Lula. A equipe de Esportes foi a vencedora em edição pela cobertura da Olimpíada de Pequim. O evento também rendeu o prêmio de melhor fotografia do ano: Jonne Roriz flagrou o salto de Maurren Maggi que lhe rendeu a medalha de ouro. Maria Suely Andreazzi e Jairo Rodrigues venceram pela diagramação do caderno especial sobre os 200 anos da chegada da família real ao Brasil. O trabalho de Glauco Lara sobre as baleias francas no litoral sul do Brasil, publicado no caderno Vida&, foi considerado a melhor infografia do ano. Farrel e William Mariotto foram os ganhadores na categoria ilustração com o trabalho sobre os momentos finais do engenheiro João José de Vasconcellos Júnior, assassinado no Iraque. A premiação para os melhores na área de serviços foi uma novidade. Evelin Fomin representou toda a equipe do Guia e recebeu a premiação por "Gastronópolis", sobre a efervescência gastronômica de Higienópolis. INTERNET No mesmo evento, também foi lançado o 1º Prêmio Estadão.com, que contou com duas categorias. Daniel Jelin e equipe venceram infografia/especiais por "Geografia do Voto", em que os internautas puderam analisar o desempenho eleitoral dos partidos em todo o País nas últimas quatro eleições. Rodrigo Savazoni, Cláudio Augusto e Giuliana Correia levaram o prêmio de integração/multimídia por "Vereador Digital", ferramenta que reuniu o perfil de 800 candidatos a vereador em SP. OS VENCEDORES Reportagem Especial: Em 1.º, Bruno Paes Manso, com a reportagem "Sobrevivemos". Em 2.º, Emílio Sant?Anna, com "40 anos vivendo no HC". Em 3.º, Alexandre Rodrigues, com "Engenheiro brasileiro assassinado no Iraque" Reportagem: Em 1.º, Sônia Filgueiras, com "Cartões Corporativos". Em 2.º, Lourival Sant?Anna, com "Cobertura da Guerra na Ossétia o Sul". Em 3.º, Mariana Barbosa e Ricardo Grimbaum com "Entrevista com Denise Abreu" Edição: Em 1.º, editoria de Esportes com a cobertura da Olimpíada. Em 2.º, editoria de Cidades com caderno especial sobre mortes no trânsito. Em 3.º, editoria de Nacional com a cobertura do 1.º turno das eleições Serviços: Em 1.º, Evelin Fomin e equipe, com "Gastronópolis". Em 2.º, Luiz Américo Camargo e Patrícia Ferraz, com "100% Cacau". Em 3.º, Ana Sacoman e Carla Miranda, com "A onda do slow travel" Fotografia: Em 1.º, Jonne Roriz, com "O vôo de Maurren Maggi". Em 2.º, Patrícia Santos, com "Poluição no Rio Tietê". Em 3.º, Dida Sampaio, com "Raul dá cotovelada em Lula" Diagramação: Em 1.º, Maria Suely Andreazzi e Jairo Rodrigues, com "200 anos da chegada da família real". Em 2.º, Andrea Pahim, com "Centenário de Machado de Assis". Em 3.º, Maria Suely Andreazzi, com "Do jeito que o quiabo gosta" Infografia: Em 1.º, Glauco Lara, com "Baleias Francas no Litoral Sul". Em 2.º, Glauco Lara e Farrel, com "Ponte Estaiada". Em 3.º, Marcos Müller, "180 anos da Faculdade de Direito no Largo de S. Francisco" Ilustração: Em 1.º, Farrel e William Mariotto, com "Engenheiro brasileiro assassinado no Iraque". Em 2.º, Eduardo Baptistão, com "Caricatura de Julio Cortázar". Em 3.º, Carlinhos, com "Caricatura de Alan Greenspan" Estadão.com Integração/ Multimídia: Rodrigo Savazoni, Cláudio Augusto e Giuliana Correia, com "Vereador Digital" Estadão.com Infografia/ Especiais: Daniel Jelin e equipe com "Geografia do Voto"