Prêmio Banco Real vai para a UMC

Giselle Hirata, formanda do curso de Jornalismo da Universidade de Mogi das Cruzes, é a vencedora do 2º Prêmio Banco Real Jovem Jornalista, realizado este ano em conjunto com a Semana Estado de Jornalismo. Ela segue em fevereiro para Pamplona, na Espanha, para uma bolsa de estudos na Faculdade de Comunicação da Universidade de Navarra. O anúncio foi feito na noite de quinta-feira por Fernando Martins, diretor-executivo de Estratégia da Marca e Comunicação Corporativa do Banco Real, e Ricardo Gandour, diretor de Conteúdo do Grupo Estado. Giselle participou, com outros 800 estudantes de 48 faculdades paulistas, da Semana Estado. Sua reportagem sobre Desenvolvimento Sustentável disputou a premiação com 287 outros trabalhos, dos quais foram selecionados 16 para a etapa final. No mesmo ato em que se anunciou o nome da estudante vencedora, o coordenador do curso de jornalismo da Universidade São Judas Tadeu, Anderson Fazoli, foi premiado com um notebook por dirigir a escola que maior presença teve no evento. Também a professora Cristina Schmidt, coordenadora da escola vencedora, foi convidada a participar do Seminário Internacional de Infografia que se realizará em Navarra, no mês de março. O anúncio reuniu, no auditório do Banco Real, os 16 estudantes classificados para o certame deste ano: André Desenso Monteiro, André Luiz Silva Oliveira, Belisa Frangione Vieira de Souza, Bruna Nicolielo, Carlos Henrique Demarchi, Cleyton Carlos Torres F. da Silva, Dário de Alencar Cosme Lima, Evelin Ribeiro, Felipe Augusto Bertolino Peroni, Flora Morena, Giselle Hirata, Mariana Pinheiro Clossani Versolato, Maykon William Florêncio, Mirela Verônica Leme Ramos, Renata Macedo Melo da Silva e Sirlene Santos de Souza. Também estavam presentes familiares e diretores das escolas participantes. Segundo Fernando Martins, "o programa cumpre importante missão na tarefa de incentivar estudantes de jornalismo". O jornalista Ricardo Gandour, diretor de Conteúdo do Grupo Estado, destacou o "entusiasmo do jornal com o empenho de jovens que ocuparão as redações no futuro". Christian Marra, do escritório de representação da Universidade de Navarra no Brasil, testemunhou: "A instituição tem grande apreço por este programa, que permite a estudantes brasileiros a vivência na universidade e a troca de experiências com jovens de todo o mundo". Nesta página estão as últimas quatro reportagens selecionadas para o 2º Prêmio Banco Real Jovem Jornalista e cujos autores receberam, na noite de quinta-feira, os computadores que ganharam pela classificação na última etapa da Semana Estado.