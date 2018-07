Prefeituras empregam 5 milhões de brasileiros

Cerca de 5% da população economicamente ativa do País recebe salários de prefeituras. A pesquisa Munic do IBGE identificou, neste ano, a continuidade da expansão do funcionalismo municipal, mas em ritmo menos acelerado. São 5 milhões de pessoas na administração municipal direta e indireta, incluindo empresas e fundações - aumento de 2,1% em relação a 2006. Nas pesquisas anteriores, o crescimento verificado em apenas um ano tinha sido maior: 5,4% entre 2004 e 2005 e 6,5% entre 2005 e 2006. Considerando os funcionários da administração direta, o crescimento entre 2006 e 2008 foi de 4,6%. O IBGE não contabiliza os terceirizados. Para Vânia Pacheco, gerente da Munic, a desaceleração pode ser reflexo dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. "Temos de considerar também que os municípios estão crescendo e nem sempre contratar é inchar a máquina. Pode ser uma forma de atender às demandas da população." A exigência legal de que aprovados em concursos sejam contratados como estatutários está diminuindo a participação de celetistas (CLT). Em 2004, eram 18,5%. Agora são 11%.