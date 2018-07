Prefeitura de SP não faz valer lei antitabaco

Enquanto o governo do Estado pretende endurecer o combate ao cigarro, a Prefeitura de São Paulo não consegue nem aplicar a legislação em vigor. Este ano, foram emitidas apenas duas multas por fumo em local proibido na capital. Nos últimos 16 anos, foram 131 autuações - média de menos de uma por mês. Isso em uma cidade com 2,2 milhões de fumantes e cerca de 55 mil bares e restaurantes, 15 mil ônibus, 2 mil agências bancárias e milhares de outros locais em que o uso do cigarro não é permitido. E o problema não é falta de lei. Desde 1980 existem regras para restringir o fumo na capital. De lá para cá, a legislação antitabagista mudou pelo menos dez vezes. A última lei foi decretada no mês passado pelo prefeito Gilberto Kassab (DEM), dessa vez consolidando todas as anteriores. Com isso, uma delas foi revogada sem ter sido sequer aplicada: a Lei nº 14.695, que proíbe charutos, cigarrilhas e cachimbos em bares e restaurantes, aprovada cinco meses antes. Segundo o Sindicato dos Agentes Vistores do Município, faltam fiscais para dar conta do trabalho. De acordo com a entidade, existem 753 profissionais da categoria na cidade, dos quais 490 estão na rua. E eles têm outras centenas de atribuições além de vigiar fumantes. "Precisamos, no mínimo, de 3 mil agentes vistores", calcula o presidente do sindicato, José Carlos Jorge. "Nós temos que vistoriar de lixo a feira livre. De obra a camelô." A Prefeitura nega a falta de agentes e garante que o baixo número de multas se deve ao fato de a fiscalização atuar com base em denúncias - mas não informa quantas. Por isso, afirma, muitas vezes, quando o fiscal chega para multar, não há ninguém desrespeitando a lei. O projeto de lei proposto ontem pelo governo estadual pode seguir o mesmo caminho. A proposta proíbe o fumo em qualquer estabelecimento fechado de uso público, com ou sem fumódromo, o que amplia ainda mais a área de atuação dos fiscais. A Aliança de Controle do Tabagismo (ACT), no entanto, acredita que a forma como o projeto foi formulado vai facilitar o seu cumprimento. "A lei deixa bem claro em que locais o fumo é proibido. Antes, não ficava bem definido o conceito de fumódromo, por exemplo, o que dificultava a vistoria", afirma Mônica Andreis, diretora da ACT. "Outro ponto interessante é que explicita quem serão os responsáveis por essa fiscalização." A vistoria ficará por conta da Coordenação de Vigilância Sanitária Estadual (Covisa), do Procon-SP e, é claro, dos cidadãos. Até a Polícia Militar pode ser acionada, segundo projeto, caso o fumante se recuse a apagar o cigarro ou a se retirar do local. A Covisa e as vigilâncias sanitárias municipais têm, ao todo, 2.400 fiscais para atuar em todo o Estado. O Procon-SP não quis comentar o assunto e nem informar quantos vistores tem em seus quadros, tendo em vista que a proposta "ainda é um projeto de lei" e precisa ser votado pela Assembléia Legislativa. O órgão de defesa do consumidor pode aplicar multas que vão de R$ 220 a R$ 3,2 milhões - há possibilidade de cassação da licença. Já as punições da Vigilância Sanitária ficam entre R$ 148,80 e R$ 148 mil. As multas podem ser somadas, se aplicadas pelos dois órgãos. Um estudo do Departamento de Saúde de Nova York sobre lei que proibiu o fumo em locais fechados apontou que a medida não teve impacto negativo sobre o faturamento de bares e restaurantes. LEI FEDERAL O Brasil ratificou em 2005 um tratado internacional de saúde pública, a Convenção Quadro para Controle do Tabaco, que estabelece em seu artigo 8º a adoção de medidas de proteção contra o fumo passivo. Em recente encontro dos signatários do tratado, definiu-se que essa proteção só é possível mediante a proibição total do fumo em ambientes fechados, pois não há níveis seguros de exposição aos componentes tóxicos da fumaça do tabaco. Segundo os princípios da convenção, mesmo sistemas de ventilação não solucionam o problema. Um projeto de lei federal em análise na Casa Civil retira parte do artigo 2º da Lei 9.294/96. O texto em vigor diz que "é proibido o uso de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou de qualquer outro produto, derivado ou não do tabaco, em recinto coletivo, privado ou público, salvo em área destinada exclusivamente a esse fim, devidamente isolada e com arejamento conveniente". A intenção do Ministério da Saúde é retirar o trecho que prevê a exceção para áreas destinadas a esse fim, como fumódromos, mesmo que sejam em empresas. COLABOROU FABIANE LEITE