Prática, mas requer cuidado

Quem não gosta de usar óculos de grau - mas precisa deles - tem nas lentes de contato uma opção para corrigir alguns problemas de vista, como miopia e astigmatismo, sem o incômodo das armações. No entanto, segundo especialistas, é preciso cuidado e orientação médica na hora de se fazer a troca. As lentes de contato devem ser feitas de um material especial, que permite que a córnea ?respire?. A córnea é a parte transparente do olho, sobre qual a lente é colocada, e precisa receber oxigênio. ?Se a córnea não receber oxigênio suficiente, o olho pode apresentar alterações?, explica a oftalmologista do Setor de Lentes de Contato do Hospital das Clínicas, Regina Noma. Segundo a especialista, um desses problemas é o surgimento de vasos sanguíneos que tentarão levar à córnea o oxigênio de que ela precisa. ?Essa vascularização é ruim e só é descoberta por meio de um exame. A pessoa não enxerga e pode precisar de transplante.? A lente de contato também regulariza a superfície da córnea. Entre os cuidados que devem ser tomados antes da adoção do método, está uma avaliação oftalmológica completa para se saber qual é a melhor lente para o olho. ?Na escolha da lente, o especialista deve levar em consideração o formato da córnea do paciente?, ensina a oftalmologista. Depois, há um período de adaptação. O oftalmologista auxiliará o paciente sobre como manusear e limpar as lentes. No período de adaptação, o paciente deve retornar ao consultório regularmente - no início, após uma semana, um mês, três meses, seis meses e um ano. Depois, o retorno ao oftalmologista é a cada seis meses. Regina explica ainda que, se a curvatura da lente não se ajustar à curvatura dos olhos, pode ocorrer desconforto. ?Os olhos ficarão vermelhos, irritados.? Outro possível problema decorrente do uso do método sem orientação médica, segundo a oftalmologista, é a visão embaçada. ?Isso ocorre quando o grau da lente não é igual ao grau dos óculos.? A vida útil da lente varia, conta Regina. ?Existem as lentes descartáveis, que se usa e joga fora; lentes que são trocadas a cada 15 ou 30 dias; e as convencionais, em que a troca é feita depois de um ano.? Outro cuidado importante é a limpeza das lentes. ?Infecções por bactérias, fungos e protozoários podem contaminar os olhos quando a orientação não é correta. As infecções são muito graves e podem comprometer a visão para sempre?, alerta a oftalmologista. As lentes necessitam de desinfecção diária. A limpeza é feita com solução específica. Após o uso, a lente deve ser esfregada (com cuidado), enxaguada e guardada no estojo com a mesma solução. ?Evite usar soro fisiológico, água de torneira, água filtrada ou saliva, que aumentam os riscos de infecções. Troque a solução que fica no estojo diariamente. Uma vez por semana, lave o estojo com escova de dente e solução multiuso. O estojo deve ser trocado a cada quatro meses?, ensina Regina. A oftalmologista faz outras recomendações, como não dormir com a lente, porque isso prejudica a oxigenação da córnea - e a lente pode ressecar e grudar nos olhos. ?E o mais importante: nunca empreste a lente de contato. Em caso de desconforto, retire-a e consulte imediatamente o oftalmologista.?