Pouco pano e muita perna

A garotada que sua a camisa malhando nas academias, fazendo caminhada na praia e se matando de comer salada para não emagrecer não vai gostar nada, nada do inverno 2007. As modelagens, não só na grife de Juliana Jabour, mas na maioria das marcas apresentadas no Fashion Rio, são longe do corpo, o que colocam todo o esforço para obter um corpo perfeito de escanteio Em compensação, se as lipos e as cinturas não vão aparecer, já que estarão escondidas em balonês e trapézios, as pernas estarão completamente de fora. O comprimento das peças é muito, muito curto. Na verdade, há roupa aqui em crise de identidade. Será que sou vestido? Ou sou uma blusa comprida? Em alguns looks, parece até que a modelo esqueceu de vestir o resto. Mas se você tiver pernocas torneadas como as de Fernanda Lima, que abriu e fechou o desfile da grife, sorte sua. Juliana Jabour, um fenômeno entre as riquinhas daqui e de outros estados, faz variações sobre o mesmo tema. Trabalha com tecidos molinhos, que se soltam sobre o corpo, e acerta na modelagem dos casaquinhos anos 60, que fazem par com shortinhos. Sim, tem legging (de lycra, vermelha, ui!), tem balonê, tem cinza, tem tudo o que tem de ter. E tem um pouco mais de cor, com vermelhos e roxos pontuando a proposta. Uma coisa é certa: o inverno 2007 vai fazer muitas vítimas da síndrome da calcinha. Vai ser impossível andar e sentar sem que a lingerie, num descuido, apareça. Isso para quem ainda usa a peça, né? As mais despidas vão ter de pensar duas vezes antes de dispensar o acessório...