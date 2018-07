Postos de esclarecimento começam a funcionar

Começaram a funcionar ontem no Rio os cinco postos de esclarecimento sobre a gripe suína que a Secretaria Municipal da Saúde montou para tentar conter o avanço da doença. Há também um ônibus que passa vídeos com dicas de prevenção. As tendas de informações serão montadas sempre nos arredores de onde está o ônibus. Ontem, técnicos da Defesa Civil distribuíam panfletos nos postos. O folder informava o que é a gripe suína, os sintomas e cuidados simples de higiene que podem evitar a disseminação do vírus A(H1N1). Poucos pedestres se interessavam. A auxiliar de limpeza Maria da Penha Damião, de 44 anos, era uma exceção. Ela foi com os filhos a um shopping na zona oeste e foi abordada pelo funcionário. "A impressão que tenho é a de estar sendo enganada. Antes diziam que não tinha problema, que a doença só atingia quem tivesse ido ao exterior. Agora estão aqui fazendo campanha", disse ela, que está com medo que o filho de 6 anos contraia o vírus. Hoje começam a funcionar 2 dos 9 polos de atendimento nas principais emergências do Rio (Souza Aguiar e Lourenço Jorge). Eles farão a triagem dos pacientes com sintoma de gripe. Em Cedral, no interior de São Paulo, a Secretaria de Estado da Saúde confirmou dois casos de gripe suína entre as pessoas que ficaram isoladas num hotel, onde havia um evento com profissionais de 11 Estados.