Porções do mar

Os mariscos, picantes e bem temperados, podem ser servidos como entrada ou tira-gosto MARISCOS À MINHA MODA Tempo de preparo: 45 minutos Rendimento: 4 porções Ingredientes: 1/2 kg de mariscos, sem as conchas 1 colher (chá) de tempero de alho pimenta-do-reino a gosto 2 colheres (sopa) de azeite 1 cebola média picada 3 dentes de alho picados 1/2 pimentão verde picado 1/2 pimentão vermelho picado 2 tomates sem pele, mas com sementes, picadinhos 1/2 xícara (chá) de vinho branco seco sal a gosto 1 pimenta malagueta picada 1 colher (sopa) de cheiro-verde picado Preparo: 1. Lave bem os mariscos, um a um, sob água corrente, para retirar areia e outras impurezas. Coloque-os numa peneira para escorrer toda a água, tempere com o tempero de alho e a pimenta-do-reino, de preferência moída na hora, e despeje numa tigela. Deixe na geladeira, por pelo menos 1 hora. 2. Passado este tempo, coloque o azeite numa frigideira grande e leve ao fogo. Assim que aquecer, refogue a cebola e o alho até que fiquem transparentes. 3. Junte os pimentões e os tomates, e mantenha em fogo alto, mexendo algumas vezes, até começar a secar a água. 4. Adicione os mariscos reservados, o vinho branco e, assim que ferver, acerte os temperos, juntando mais sal, se necessário. 5. Abaixe a chama, coloque a pimenta malagueta, tampe e cozinhe por cerca de 20 minutos, pingando água, se necessário. 6. Retire do fogo, polvilhe com o cheiro-verde e sirva quente, como entrada. Custo: médio Grau de dificuldade: fácil PAELLA Tempo de preparo: 1h15 Rendimento: 4 a 6 porções Ingredientes: 4 colheres (sopa) de azeite de oliva 2 cebolas médias picadas 6 dentes de alho picados 4 tomates sem pele, mas com as sementes, picados 450 g de arroz cru 1 colher (café) de açafrão em pó 1 colher (café) de flores de açafrão 1 colher (sobremesa) de páprica picante 500 g de lulas cortadas em rodelas sal a gosto 20 camarões médios (deixe uns 6 com a casca, para enfeitar) 28 mexilhões (deixe uns 6 com a casca, para enfeitar) 1 xícara (chá) de vôngoles limpos 100 g de pimentão vermelho, sem pele nem sementes 150 g de ervilha fresca previamente cozida 4 colheres (sopa) de cebolinha picada Preparo: 1. Aqueça o azeite numa paellera de mais ou menos 40 cm de diâmetro. Junte a cebola e doure. 2. Acrescente o alho e o tomate e refogue mais um pouco. 3. Adicione o arroz lavado e escorrido, o açafrão em pó e em flor, a páprica e a lula. Refogue, mexendo sempre, até obter uma cor uniforme. 4. Tempere com o sal e acrescente água quente até cobrir todo o arroz. 5. Quando ferver, tempere com sal e junte o camarão, o mexilhão e o vôngole. 6. Vá colocando água aos poucos, até que o arroz fique cozido, al dente. 7. Decore com o pimentão, a ervilha e a cebolinha. Cubra com papel alumínio e deixe descansar por 10 minutos antes de servir. Custo: alto Grau de dificuldade: médio LULAS EMPANADAS Tempo de preparo: 30 minutos Rendimento: 4 porções Ingredientes: 1/2 kg de lula cortada em anéis sal e pimenta-do-reino a gosto 1 xícara (chá) de farinha de trigo 1 colher (café) de tempero tipo Fondor óleo para fritar limão Preparo: 1. Lave os anéis de lula, escorra e enxugue-os rapidamente com papel toalha. 2. Tempere com sal e pimenta, e reserve na geladeira. 3. Coloque a farinha num prato fundo, misture o tempero e reserve. 4. Numa panela pequena, aqueça o óleo. Assim que estiver bem quente, pegue pequenas porções de anéis de lula temperados, passe-os na farinha de trigo e coloque no óleo quente. Mexa com um garfo, para separá-los. 5. Assim que começarem a dourar, retire com uma escumadeira e coloque sobre papel toalha para sair o excesso de óleo. Coloque numa travessa, disponha ao lado limão cortado e sirva em seguida, como aperitivo. Custo: baixo Grau de dificuldade: fácil