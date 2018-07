Por um divórcio de sucesso

Depois do divórcio, o casal desfeito acerta que o filho ficará com o pai nos finais de semana. Na casa dele, a criança passa mal de tanto comer doce, assiste ao ?Corujão? e joga videogame até enjoar. No domingo à noite, a mãe recebe o filho em casa e reclama que ele está muito rebelde e mal acostumado. Criar filhos após a separação exige táticas parecidas com as que são usadas no mundo dos negócios. O empresário Marcos Wettreich achou que deveria escrever um livro sobre o assunto. No ?Manual de mães e pais separados? (Ediouro, R$ 25), usa sua experiência como profissional e pai separado para falar sobre o assunto de forma global. ?Não trago o meu exemplo porque seria muito autobiográfico. Preferi somar experiências e pegar muitos dados de pesquisas?, diz Wettreich. Mas o empresário não tem problemas em falar sobre a sua experiência como pai separado, que ele considera muito bem-sucedida. O primeiro ponto, segundo Marcos, é valorizar o bem estar dos filhos em primeiro lugar. Tanto que o subtítulo do manual é ?guia para a educação e a felicidade dos filhos?. Wettreich sabe, no entanto, que no auge da separação é muito difícil olhar para algo além do próprio sofrimento. Mas é preciso buscar forças. ?A criança sofre tanto ou mais do que os pais. Ela tem uma visão incompleta do mundo, quer saber quem irá cuidar dela. É muito difícil passar por este período sem a ajuda dos pais ?, diz. Por isso, o último capítulo do manual traz dicas de como manter a calma, como ?encare o sofrimento para que ele vá embora mais cedo? ou ?não dê espaço à bagunça?. Os pais que não se separam para manter um suposto bem estar dos filhos empregam uma estratégia fadada ao fracasso. ?As crianças percebem e se preocupam muito com a felicidade dos pais?, afirma Wettreich. Uma pesquisa encomendada pelo canal a cabo Nickelodeon colocou as crianças brasileiras como as que mais se preocupavam em fazer seus pais felizes. O número brasileiro (95%) é bem superior ao dos Estados Unidos (30%), da Dinamarca (10%) e do Japão (5%). Além disso, filhos de um casamento que persiste na infelicidade tendem a repetir este padrão no futuro. ?Crianças observam os adultos o tempo inteiro. Eles é que olham pouco para as crianças?, diz a psicóloga Silvana Martani, da Beneficência Portuguesa. Foi pensando em poupar sua filha de 9 anos deste tipo de situação que a professora Júlia (nome fictício), de 45 anos, resolveu terminar seu casamento. ?Ela era bem pequena, mas não queria que minha filha vivesse em uma casa infeliz?, conta Júlia. No entanto, o divórcio problemático impediu que o casal discutisse, com profundidade, regras comuns na criação da menina. ?Na casa dele ela dorme mais tarde, mas o que eu posso fazer??, pergunta Júlia. Wettreich insiste que homem e mulher devem pensar como empresários na hora de definir o regime de guarda, a pensão e a educação dos filhos. ?Isso minimiza os conflitos futuros?, acredita ele. De forma resumida - e como aparece no início do livro - é preciso investir na separação. Afinal, juntos ou separados, os dois continuam sendo pai e mãe.