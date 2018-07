Por trás das câmeras

Juliana Maia é figurinista da MTV há 11 anos. Quando chegou à emissora, como estagiária, Marina Person completava um ano de Music Television Brasil. Enquanto a VJ Luísa freqüentava a escola Vera Cruz. Hoje, Juliana é chefe do departamento de figurino da casa. É ela quem define o que os VJs vestem em estúdio, e também os looks dos músicos participantes das premiações e de alguns programas do canal. Ou seja, pode-se dizer que Juliana veste os principais ídolos teen brasileiros, figuras que inspiram os adolescentes na criação de seus estilos. Um trabalho prazeroso, Juliana não nega. Mas também cheio de detalhes e cuidados essenciais. A figurinista e sua equipe têm a missão de seguir as tendências da moda sem descaracterizar os VJs. Em cima disso, devem escolher looks que "ornem" com o cenário, luz, horário e público-alvo do programa. Além disso, têm que saber de cor e salteado as proporções dos corpos dos VJs, o que lhes cai bem ou o que os arruínam. E mais: precisam ter um carinho maternal com as roupas ali usadas, já que a maioria é emprestada pelas marcas e devem ser devolvidas após o uso. Mas as VJs também ganham peças das grifes, vez ou outra se apaixonam e compram seus figurinos e, em raras situações, usam modelitos próprios em estúdio. Calças jeans são as peças pessoais mais corriqueiras deste leva-e-traz, pois vestem bem, dispensando ajustes. A VJ Luísa é uma das adeptas do jeans próprio. E isso cai perfeitamente no estilo que faz na TV, definido por Juliana Maia como "estava assim em casa, e vim para cá". Um dos programas que apresenta, o Jornal da MTV, é diário e ao vivo. "Não faria sentido ela aparecer superproduzida todo santo dia na TV", explica Juliana, que aposta em sobreposições de peças e estampas, botas e comprimentos mínis para o figurino de Luísa, tanto no jornal quanto no YA DOG! Já com Marina Person, que grava o Casal Neura e o MTV +, Juliana segue um lay-out "retrô atual", com peças lisas e visual minimalista. Blusas e vestidos decotados, que não fazem o gosto da VJ, ficam de fora. E as batas soltas e calças justas - que Marina adora - são constantes. O sucesso do estilo das VJs é comprovado pelo retorno da audiência, que costuma checar os créditos dos figurinos, que aparecem ao final de cada programa. A equipe de Juliana toma nota de todas as produções usadas. Isso também serve para evitar repetições de roupas. Essa turma busca referências em revistas estrangeiras (a novaiorquina Nylon é uma das preferidas), no site inglês WGSN e em blogs fashionistas como o thesartorialist.blogspot.com. "Também vamos a desfiles, mas construímos o figurino dos VJs em cima do que está na rua e ainda não foi para a vitrine", encerra Juliana Maia.