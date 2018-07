Por que os bebês têm manchinhas vermelhas no rosto?

As manchas no rosto dos recém-nascidos são comuns e, geralmente, desencadeadas pelo efeito do hormônio materno durante a gestação. Este hormônio deixa a pele mais vulnerável e, por isso, aparecem bolinhas parecidas com ?espinhas? na pele dos bebês. Uma recomendação importante é lavar o rosto dele com água morna e sabonete neutro. Porém, é preciso saber se ele tem impetigo, infecção causada por germes estafilococos e estreptococos. Dependendo do grau desta infecção, a criança deverá ser tratada com medicamentos tópicos ou por via oral. Esta coluna é uma parceria do Jornal da Tarde com o Hospital Albert Einstein (Av. Albert Einstein, 627/701, Morumbi. Tel.: 3747-1233)