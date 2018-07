Por que algumas mulheres sofrem com a depressão pós parto?

As transformações sofridas pela mãe no pós-parto envolvem o organismo como um todo, incluindo alterações hormonais, fisiológicas e psicológicas. Nas primeiras semanas após o nascimento do bebê, a mãe o está conhecendo e se adaptando à sua rotina. Toda essa nova demanda pode levá-la a uma fragilização psíquica. A mulher costuma ter mais vontade de chorar, dificuldade de se concentrar, irritabilidade. Quando essas alterações de humor ocorrem com duração e intensidade exacerbadas, a mulher pode estar sofrendo de depressão. Para melhor lidar com as alterações de humor, é importante que a mulher descanse e converse sempre com a família e o médico. Esta coluna é uma parceria do Jornal da Tarde com o Hospital Albert Einstein (Av. Albert Einstein, 627/701, Morumbi. Tel.: 3747-1233) Envie suas dúvidas para Av. Eng. Caetano Álvares, 55, Limão, cep. 02598-900