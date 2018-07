Por favor? Pelo amor de Deus!

Dói dizer ?por favor? e ?obrigado?? Para muitos, deve ser como arrancar um dente com alicate. Ou arrancar todos. Os dois termos caíram num desuso tão absurdo que me sinto um alienígena por empregá-los tanto. Tem gente que até desconfia quando recebe afagos de tamanha raridade. E não, não sou um sexagenário indignado com os costumes invertidos da juventude ? os 60 ainda estão longe. E este protesto não é dirigido só aos novinhos rebeldes ou à massa desprovida de recursos com quem trombo diariamente no ônibus e no metrô. Ele também atinge a negada abastada, diplomada, igualmente malcriada, um bando de Mirandas Priestly. ?Me dá um café?, ordenou o chefão de um emprego antigo para o moço da lanchonete, com cara de ?e eu ainda tenho de gastar voz com isso...?. Aí, eu pensei: ?Será que ele ensina os filhos a pedir e a agradecer? Para quem? Para quê??. Não me sinto melhor do que ninguém por fazer questão do ?por favor? e do ?obrigado?. Mas que o assunto não deveria estar sendo abordado aqui, não deveria.