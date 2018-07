Por critério de idade, d. José já deveria estar aposentado

Sucessor de d. Hélder Câmara na Arquidiocese de Olinda e Recife, para onde foi transferido da Diocese de Paracatu (MG) em abril de 1985, d. José Cardoso Sobrinho já deveria estar aposentado, pois em 30 de junho de 2008 completou 75 anos, idade em que os bispos devem apresentar sua renúncia ao papa. O Vaticano costuma deixar passar meses e até anos para aceitar o pedido de renúncia, quando o bispo tem condições de continuar no posto. Opine sobre o caso e entenda o Direito Canônico e o Código Penal Ele se tornou pivô de polêmica após declarar a excomunhão dos médicos que realizaram aborto em uma menina de 9 anos, de Alagoinha, grávida após ser estuprada pelo padrasto. A mãe da garota também foi excomungada. No caso do Recife, a demora na escolha do sucessor de d. José Cardoso se explica pelo fato de se tratar de uma arquidiocese estratégica, para a qual não é fácil escolher o nome ideal. Quando o próprio d. José Cardoso foi nomeado para o lugar de d. Hélder, por exemplo, o cardeal Sebastiano Baggio, que havia sido núncio apostólico no Brasil e prefeito da Congregação para os Bispos, não gostou da escolha. "É o homem errado para o lugar errado", comentou o cardeal, segundo um ex-colaborador de d. Paulo Evaristo Arns. Conservador de linha dura, d. José entrou em choque com o clero logo após a posse, quando mandou fechar seminários que adotavam "métodos liberais". Os poucos padres e teólogos que se manifestam sobre a questão acham que o arcebispo do Recife foi muito duro e o episódio terá repercussão negativa entre católicos. "Já que a excomunhão é automática, o melhor seria que d. José tivesse ficado calado", observou um padre ligado a pastoral popular, que pediu para não ser identificado. O jornal católico francês La Croix (A Cruz) publicou ontem editorial com críticas à atitude do bispo. Escrito por uma mulher, Dominique Quinio, o texto Uma infância ferida começa com a frase: "Em certos dias, o melhor é ficar em silêncio." Apesar de concordar com a defesa da vida desde a concepção, ela afirma que, no caso, havia outra vida a ser protegida, "também muito frágil, a de uma menina já ferida tão dolorosamente". Ela conclui afirmando que a atitude do arcebispo "é contrária à mensagem de vida que a Igreja quer fazer ouvir". O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou ontem a falar sobre o assunto. Em discurso de improviso, disse que a excomunhão foi um "absurdo". "Como cristão, sou contra o aborto. Mas, como chefe de Estado, tenho de tratar da saúde pública", afirmou. "É mais que um absurdo. Como é que pode proibir a medicina de cuidar de uma menina que ficou grávida indevidamente?"