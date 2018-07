Por apenas R$ 3, um legítimo Herchcovitch

O estilista Alexandre Herchcovitch lança nesta sexta-feira sua maior coleção em número de peças. Ele apresenta esta noite no SPFW sua coleção limitada de isqueiros, feita em parceria com a Bic: são 600 mil peças que devem ficar à venda por 3 meses. Os cinco modelos devem também ser a peça mais barata do estilista - cada uma custará R$ 3. ?Foi uma maneira de levar criações dele, produtos de grife, a um público maior?, diz a gerente de categoria da Bic, Eliana Rodrigues. Desde o ano passado, a Bic lança edições limitadas de isqueiros. ?Nossa intenção era concretizar o isqueiro como acessório, e essa parceria com o Alexandre Herchcovitch se encaixou perfeitamente com nossos objetivos?, diz. Ela não conta quanto foi investido na parceria com o estilista, mas diz que este ano a empresa iria gastar mais em suas coleções do que no ano passado - quando o valor foi de R$ 2,5 milhões. O público-alvo, além dos fãs de Herchcovitch e dos moderninhos que quiserem um isqueiro diferente, são os colecionadores, conclui Eliana.