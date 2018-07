População ainda desconhece maior parte dos exames

Pesquisa feita em setembro pelo Ibope, a pedido do programa Educar para Crescer e da Fundação Victor Civita, mostrou que os brasileiros desconhecem a maioria das avaliações nacionais do Ministério da Educação. Enquanto 84% são familiarizados com o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a Prova Brasil é conhecida por 21%, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) por 15% e o Sistema de Avaliação da Educação Básica por 12%.