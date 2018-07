Polícia investiga morte de bebê em creche particular de SP

A morte por parada cardiorrespiratória, sexta-feira, do bebê Gabriel Ribeira, de 7 meses, na Creche Pedacinho da Lua, Vila Medeiros, zona norte de São Paulo, gerou protestos da família na porta do estabelecimento ontem de manhã. A avó da criança, Maria Aparecida Ribeira, estava inconformada. "Queremos o fechamento desta escola. Queremos Justiça agora. Meu neto está morto!" O pai, Júlio César Ribeira, contou que o filho tinha refluxo e por isso levava sempre uma muda de roupas a mais para que a criança não ficasse molhada depois de comer. Segundo Suzana Aparecida Sarro Leão, dona da creche, em alguns casos almofadas são colocadas no colchão dos bebês com problema de refluxo, mas segundo ela, os pais de Gabriel não a alertaram. "Eu vi o Gabriel ele já estava roxo, com o corpinho gelado. Saí da escola feito um louco e ainda o levei para o hospital", contou Júlio César. Quando Gabriel deu entrada no Hospital Nipo-Brasileiro, os plantonistas acharam restos de alimento na garganta dele - o que caracteriza engasgo ou morte súbita. CAUTELA A polícia vai ouvir hoje a proprietária e os funcionários da creche. Também está previsto o depoimento do médico do Hospital Nipo-Brasileiro, responsável pelo atendimento da criança. Ao tentar entubar o menino, o profissional encontrou restos de comida em sua garganta. Os pais de Gabriel serão ouvidos novamente. Eles acusam a creche de negligência. O delegado titular do 90º Distrito Policial (Parque Novo Mundo), Sérgio Alves, diz que é preciso "cautela" antes de qualquer avaliação. "Temos de esperar o exame necroscópico chegar." O documento, segundo ele, fica pronto em no máximo 30 dias. De acordo com Alves, Suzana, a dona da creche, alegou na sexta-feira que quando o pai de Gabriel chegou à unidade ela já havia ligado para o resgate. Ainda de acordo com Alves, Suzana disse ter tomado todo cuidado com Gabriel, até mesmo o colocado para arrotar após a refeição. Na sexta-feira, a criança ficou por três horas na creche particular. Ela chegou às 11 horas com a mãe, que trazia uma papinha de legumes. Às 14h10 o pai dele, Júlio César Ribeira, foi pegar Gabriel, mas encontrou o filho no berço sem respiração e arroxeado. Ontem, a creche amanheceu fechada por luto. Em comunicado divulgado no site da unidade, a direção considera o caso como "fatalidade". A carta ainda informa que inspetores da Prefeitura de São Paulo avaliam com freqüência o projeto pedagógico e as normas de segurança da escola. A unidade é regularizada pelo poder público desde 1999. A Secretaria Municipal de Educação foi procurada e confirmou a última vistoria no mês passado. O órgão acrescentou que a unidade está dentro dos padrões de segurança e os funcionários passaram por cursos de primeiros socorros. INTERIOR Uma criança de um ano morreu ontem depois de passar mal numa escola infantil particular de Ourinhos, 330 km de São Paulo. A menina Natália Araújo Tirone chegou a ser socorrida pelos responsáveis pelo Centro Educacional Alicerce, uma escola infantil que funciona também como creche, mas morreu quando chegou ao pronto-socorro da Santa Casa. A Polícia Civil registrou a ocorrência como "morte suspeita". Uma funcionária da creche disse informalmente à polícia que a criança teve um mal súbito.