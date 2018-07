Cerca de 750 quilos de palmito contaminado por fungos seriam vendidos em Sorocaba, no interior de São Paulo, segundo a Vigilância Sanitária. O produto foi apreendido pela Polícia Ambiental. O laudo técnico aponta risco para a saúde pública em razão de irregularidades nos rótulos, além da contaminação do produto. As apreensões ocorreram em rodovias de acesso aos Parques Estaduais Carlos Botelho e Intervales.