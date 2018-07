O homem é responsável pelo aquecimento global IPCC - Sim. Há 90% de certeza de que a emissão de CO2 causou o aumento da temperatura Céticos - Não. O clima envolve variáveis mais poderosas do que a emissão de poluentes, como a radiação solar e o alinhamento dos planetas. A emissão de CO2 pode ter agravado a situação, mas não é a causa principal A temperatura está subindo IPCC - Sim. A temperatura subiu 1°C no último século - mais da metade nos últimos 30 anos Céticos - Não. Outros períodos da história registraram aquecimento semelhante que, depois, foi normalizado. Registros históricos e evidências meteorológicas sugerem épocas mais quentes do que a atual entre os anos 900 e 1000 e entre 1200 e 1300 O nível dos mares vai aumentar e as cidades vão desaparecer IPCC - Sim. Com o derretimento da camada de gelo da Groenlândia, o nível dos mares deve aumentar entre 28 cm e 43 cm até o final deste século, inundando cidades inteiras Céticos - Não. A elevação dos mares tem se mantido dentro da média nos últimos três séculos. Os cálculos foram superestimados Haverá surtos de doenças tropicais em todo o planeta IPCC - Sim. As altas temperaturas causarão surtos de malária em várias regiões, inclusive nas quais havia sido erradicado o mosquito causador da doença Céticos - Não. Malária e dengue não estão relacionadas a altas temperaturas, mas à pobreza e à falta de saneamento. Mosquitos não necessitam de calor tropical