Polêmica envolve Igreja e Saúde

Logo após assumir em meados de março o cargo de ministro da Saúde, José Gomes Temporão defendeu a discussão sobre a legalização do aborto, dizendo que o tema é "uma questão de saúde pública". Isso porque, segundo ele, milhares de mulheres morrem todos os anos submetendo-se a abortos inseguros. Dois meses depois, às vésperas da visita do papa, Temporão não poupou menções pouco elogiosas à Igreja. À época, afirmou que aborto era um assunto que deveria ser tratado com delicadeza. "Foram feitas declarações agressivas até distantes do que Jesus ensinou", disse ele. Em seguida, bispos rebateram o ministro. "A gente prefere ficar com a palavra de Deus, que diz ?não matarás?", rebateu no mesmo dia d. Itamar Vian, arcebispo de Feira de Santana, na Bahia.