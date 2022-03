Pocah lança o novo single 'Cancelaram o Carnaval'; confira

A funkeira Pocah lançou o single 'Cancelaram o Carnaval' em parceria com a dupla Hitmaker. Foto: Instagram / @pocah

Após o lançamento do single Ainda, no começo de fevereiro, Pocah acaba de divulgar Cancelaram o Carnaval, em parceria com a dupla Hitmaker. A música foi inspirada nas ocasiões em que o carnaval foi cancelado devido à pandemia de covid-19.

Apesar da realização de festas e blocos no mês de fevereiro, neste ano, os famosos desfiles das escolas de samba foram adiados para o mês de abril. A nova música de Pocah brinca com outras formas de se divertir sem os blocos de rua.

O clipe de Cancelaram o Carnaval foi gravado em um dos shows realizados pela cantora no último mês e contou com a presença da dupla Hitmaker e uma coreografia criada especialmente para o single.