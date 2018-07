Em cumprimento à liminar de reintegração de posse do prédio da mantenedora da Universidade Católica de Santos (Unisantos) à instituição, ocupado por estudantes há uma semana em protesto contra o reajuste das mensalidades, a Polícia Militar tentaria retirá-los do local ontem. Mas, até o fechamento desta edição, a polícia não havia efetuado ação no local.